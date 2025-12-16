«Даллас» выставил Владислава Колячонка на драфт отказов.

«Даллас » выставил защитника Владислава Колячонка на драфт отказов.

Если белорусского хоккеиста не заберет другой клуб НХЛ , он будет переведен в фарм-клуб «Старс». Колячонок присоединился к «Далласу» в июле этого года и с тех пор провел 11 матчей в рамках НХЛ, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3».

Также на драфт отказов были помещены нападающий «Детройта » Юнатан Берггрен и вратарь «Чикаго » Лоран Броссуа.