  • «Даллас» выставил на драфт отказов Колячонка, «Детройт» - Берггрена, «Чикаго» - Броссуа
«Даллас» выставил защитника Владислава Колячонка на драфт отказов. 

Если белорусского хоккеиста не заберет другой клуб НХЛ, он будет переведен в фарм-клуб «Старс». Колячонок присоединился к «Далласу» в июле этого года и с тех пор провел 11 матчей в рамках НХЛ, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «+3». 

Также на драфт отказов были помещены нападающий «Детройта» Юнатан Берггрен и вратарь «Чикаго» Лоран Броссуа. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фрэнка Серавалли
