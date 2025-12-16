Гатиятулин о 6:3 с «Салаватом»: «Интересное дерби. Рассчитывали на хорошие эмоции, азарт и движение, чего не хватало в предыдущем матче в Уфе»
Анвар Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым».
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (6:3).
– Интересное дерби, понимали, что в паузу не поучилось полноценной подготовки. Пять игроков ездили в сборные, остальные недомогали, потеряли слаженность в командных действиях. Рассчитывали на хорошие эмоции, азарт и движение, чего не хватало в предыдущем матче в Уфе.
– Три матча Хмелевски против Уфы и три гола. Чувствуется задор против бывшей команды?
– Александр в каждой игре выходит и настраивается. Наверное, для него это особенные матчи. Для нас было важно одержать победу после предыдущего матча в Уфе, важная победа, – сказал Гатиятулин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
