Гатиятулин о 6:3 с «Салаватом»: «Интересное дерби. Рассчитывали на хорошие эмоции, азарт и движение, чего не хватало в предыдущем матче в Уфе»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу «Ак Барса» над «Салаватом Юлаевым».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Салаватом Юлаевым » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (6:3).

– Интересное дерби, понимали, что в паузу не поучилось полноценной подготовки. Пять игроков ездили в сборные, остальные недомогали, потеряли слаженность в командных действиях. Рассчитывали на хорошие эмоции, азарт и движение, чего не хватало в предыдущем матче в Уфе.

– Три матча Хмелевски против Уфы и три гола. Чувствуется задор против бывшей команды?

– Александр в каждой игре выходит и настраивается. Наверное, для него это особенные матчи. Для нас было важно одержать победу после предыдущего матча в Уфе, важная победа, – сказал Гатиятулин.