НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Ванкувером», «Питтсбург» – с «Эдмонтоном», «Детройт» примет «Айлендерс», «Вашингтон» против «Миннесоты»

В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон» примет «Юту», «Детройт» – «Айлендерс», «Рейнджерс» сыграют с «Ванкувером», «Питтсбург» – с «Эдмонтоном», «Миннесота» будет противостоять «Вашингтону».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
«Сан-Хосе» вызвал Чернышова из АХЛ. У него 11+12 в 25 матчах за «Барракуду»
сегодня, 12:34
Герин о том, как узнал, что «Ванкувер» согласился обменять Хьюза: «Я готовил фрикадельки для рождественского ужина, когда позвонил Рутерфорд. Они очень вкусные, рецепт моей жены»
сегодня, 12:19
У Кузьменко гол-ЛОЛ, но вряд ли он задержится в «Лос-Анджелесе»
сегодня, 07:35
КХЛ. «Сибирь» принимает «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»
9 минут назадLive
Вячеслав Фетисов: «Хорошо, что теперь в «Тракторе» главный тренер – россиянин. В Челябинске любят хоккей. Желаю удачи Корешкову и клубу»
13 минут назад
Валерий Каменский: «Хоккейный турнир Олимпиады без России считаю неполноценным. Интереса болеть за кого-то у меня нет»
25 минут назад
Вячеслав Быков: «Путин и Лукашенко – примеры для многих в плане отношения к спорту. При их занятости выкраивают время для хоккея. Они в отличной форме»
41 минуту назад
Крикунов о Корешкове во главе «Трактора»: «Он много работал ассистентом, в том числе с Ротенбергом, набрался опыта. Смена вектора с канадского на российский – правильное решение»
53 минуты назад
Бирюков о том, как отреагировал бы, если бы Абрамович купил клуб КХЛ: «Это был бы огромный плюс для лиги. Надо позвонить ему и спросить, хочет ли он развивать хоккей»
сегодня, 11:40
Квартальнов и Гатиятулин будут тренерами команды Rus Stars на Матче звезд КХЛ
сегодня, 11:17
Гендиректор «Дрэгонс»: «Цель – провести в Шанхае выставочные матчи в марте. По итогам этих игр решим, как быстро реализуется переезд в Китай»
сегодня, 11:03
Корешков возглавил «Трактор», контракт – до конца сезона
сегодня, 10:50
Ячменев об игре с «Салаватом»: «Ак Барс» постарается реабилитироваться за поражение в Уфе. Очень важный матч, следует отталкиваться от своей игры, брать шайбу под контроль»
сегодня, 11:56
Генменеджер «Трактора»: «Корешков готов наладить игру и результаты в ближайшее время. Его амбициозность подкрепляется опытом»
сегодня, 11:28
«Лада» и Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон
сегодня, 10:25
Гутик об отставке Тамбиева: «Он дал мне очень многое, в КХЛ я начал под его руководством. Но это жизнь, это хоккей, никто не из тренеров не застрахован от увольнения»
сегодня, 09:57
Карпухин о «Зеленом дерби»: «Будет двойной накал, классная атмосфера. Помним, что уступили в последнем матче с «Салаватом», есть реваншистское настроение»
сегодня, 09:46
Валерий Каменский: «В ЦСКА пришел новый штаб, он формирует новую тактику, нужно время. К концу чемпионата клуб будет на более высоком месте. В СКА то же самое»
сегодня, 09:36
Рябыкин о рекомендациях МОК: «Решение обнадежило наш молодежный хоккей. Но все будет зависеть от ИИХФ – как бы опять не придумали нелепую байку-отговорку про «безопасность»
сегодня, 07:48
Вратарь «Лос-Анджелеса» Кюмпер получил травму в матче с «Далласом» после столкновения с Рантаненом
сегодня, 07:30
Гендиректор «Динамо» опроверг слухи про обмен Подъяпольского: «Волосы дыбом от того, что людям взбредает в голову. Владик – один из сильнейших вратарей КХЛ»
сегодня, 07:15