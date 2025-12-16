НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Ванкувером», «Питтсбург» – с «Эдмонтоном», «Детройт» примет «Айлендерс», «Вашингтон» против «Миннесоты»
В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон» примет «Юту», «Детройт» – «Айлендерс», «Рейнджерс» сыграют с «Ванкувером», «Питтсбург» – с «Эдмонтоном», «Миннесота» будет противостоять «Вашингтону».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
