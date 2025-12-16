НХЛ. «Рейнджерс» сыграют с «Ванкувером», «Питтсбург» – с «Эдмонтоном», «Детройт» примет «Айлендерс», «Вашингтон» против «Миннесоты»

В НХЛ пройдут очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон » примет «Юту», «Детройт » – «Айлендерс », «Рейнджерс » сыграют с «Ванкувером », «Питтсбург» – с «Эдмонтоном», «Миннесота» будет противостоять «Вашингтону».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

