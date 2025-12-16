  • Спортс
КХЛ. «Сибирь» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Салавата», «Динамо» Минск в гостях у «Локомотива», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем»

В FONBET КХЛ пройдет первый игровой день после паузы на Кубок Первого канала.

В FONBET чемпионате КХЛ «Сибирь» примет «Авангард», «Ак Барс» будет противостоять «Салавату Юлаеву», «Динамо» Минск проведет гостевой матч с «Локомотивом», «Динамо» Москва сыграет со «Спартаком», СКА – с «Шанхаем».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Минское «Динамо» – новый топ-клуб КХЛ. Готов удивлять в плей-офф

