Жамнов о 0:1 от «Динамо»: «Кто не забивает, тот проигрывает матч. Вратари сыграли превосходно, но нападающие должны забивать, это их хлеб»

Алексей Жамнов высказался о поражении «Спартака» от «Динамо».

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги игры с «Динамо» в регулярном сезоне FONBET КХЛ (0:1).

– Интересная игра, но кто не забивает, тот проигрывает матч.

– «Спартаку» традиционно тяжело даются матчи после пауз. Что еще не получилось кроме голов для того, чтобы добиться результата?

– Это одна из лучших игр за несколько последних матчей по самоотдаче. Не хватило агрессии в концовке, искали лишние передачи в моментах, когда нужно было бросать. Нужно отдать должное обоим вратарям, которые превосходно сыграли. Но нападающие должны забивать голы, это их хлеб.

У Порядина и Коростелева травмы верхней части тела, они вернутся после Нового года. Для нас любая потеря – удар. У нас много ребят болеют и на травме, это сказывается. Ищем разные варианты сочетаний. Для нас сейчас не самое легкое время, но все равно, думаю, мы преодолеем трудности.

– Когда вернется Кин?

– Он с нами поедет в поездку и сыграет какой‑то из матчей, – сказал Жамнов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
