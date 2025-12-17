Квартальнов о поражении от «Локомотива»: «Начало не удалось. Большой плюс, что вернулись в игру. Нам немного повезло в буллитах в Минске, сегодня повезло «Локомотиву»

Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Локомотива».

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:3 Б).

– Начало не удалось, предупреждали, что «Локомотив» здорово играет первые отрезки. Большой плюс, что вернулись в игру. Нам немного повезло в буллитах в Минске, сегодня повезло «Локомотиву». Есть схожесть с этим матчем, но он был в самом начале сезона.

– Помогло ли вам, что в паузу играли со сборной?

– Полкоманды, даже чуть побольше, поехали с нами в Новосибирск. А у остальных есть определенные сложности, 12 человек тренировались. Мы понимали, что есть турнир, есть национальная команда. Тренировались в Минске, но ничего, ребята отдохнули, перезагрузились, – сказал Квартальнов.