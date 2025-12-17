Квартальнов о поражении от «Локомотива»: «Начало не удалось. Большой плюс, что вернулись в игру. Нам немного повезло в буллитах в Минске, сегодня повезло «Локомотиву»
Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от «Локомотива».
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:3 Б).
– Начало не удалось, предупреждали, что «Локомотив» здорово играет первые отрезки. Большой плюс, что вернулись в игру. Нам немного повезло в буллитах в Минске, сегодня повезло «Локомотиву». Есть схожесть с этим матчем, но он был в самом начале сезона.
– Помогло ли вам, что в паузу играли со сборной?
– Полкоманды, даже чуть побольше, поехали с нами в Новосибирск. А у остальных есть определенные сложности, 12 человек тренировались. Мы понимали, что есть турнир, есть национальная команда. Тренировались в Минске, но ничего, ребята отдохнули, перезагрузились, – сказал Квартальнов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
