0

Хартли о победе над минским «Динамо»: «Два хороших соперника. Жестко и близко играли, мало места было на площадке»

Боб Хартли оценил победу «Локомотива» над минским «Динамо».

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о победе над минским «Динамо» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:2 Б).

«Очень важная победа для нас, игра похожа на матч в Минске, два хороших соперника. Жестко и близко играли, мало места было на площадке. Рады, что добились победы в такой игре. Отличный буллит Каюмова, рады, что порадовали болельщиков.

Хочется сразу начать с места в карьер после перерыва. Большинство ребят ездили в Дубай, тренировались в зале на земле, трое тренировались в сборной. По тому, как тренировались эти два дня, было видно, что ребята заряжены и готовы», – сказал Хартли. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
