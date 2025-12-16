  • Спортс
Виктор Козлов о 3:6: «У «Салавата» были сложности с реализацией большинства. Достаточно было голевых моментов, но вратарь «Ак Барса» провел великолепный матч»

Виктор Козлов объяснил поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:6).

– У нас возникли сложности с реализацией большинства, это было ключевым моментом, из‑за чего мы проиграли. Достаточно было голевых моментов, где могли забивать. Но вратарь соперника провел великолепный матч.

– С чем связаны эти сложности?

– Очень много проблем было с контролем шайбы в зоне атаки, они быстро нас накрывали, – сказал Козлов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
