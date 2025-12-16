Виктор Козлов о 3:6: «У «Салавата» были сложности с реализацией большинства. Достаточно было голевых моментов, но вратарь «Ак Барса» провел великолепный матч»

Виктор Козлов объяснил поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса».

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (3:6).

– У нас возникли сложности с реализацией большинства, это было ключевым моментом, из‑за чего мы проиграли. Достаточно было голевых моментов, где могли забивать. Но вратарь соперника провел великолепный матч.

– С чем связаны эти сложности?

– Очень много проблем было с контролем шайбы в зоне атаки, они быстро нас накрывали, – сказал Козлов.