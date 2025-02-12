Крикунов о паспорте РФ для Ливо: «Практической пользы от выдачи гражданства иностранным спортсменам нет, большинство уезжает из России. Это делается, чтобы сохранить место для легионера»

Владимир Крикунов не видит пользы в выдаче паспортов РФ иностранным хоккеистам.

Ранее агент форварда «Салавата Юлаева » Джоша Ливо заявил, что 31‑летний канадец хотел бы получить российский паспорт.

Ливо является лучшим снайпером и бомбардиром Фонбет Чемпионата КХЛ – у него 63 (40+23) очка в 47 матчах.

«Пускай Ливо получает гражданство. Но думаю, что это делается для того, чтобы сохранить еще одно место для легионера в составе. Скорее всего, это так.

После получения российского паспорта большинство этих иностранцев уезжает из нашей страны. Практической пользы от выдачи гражданства иностранным спортсменам нет», – сказал бывший главный тренер сборной России Крикунов.