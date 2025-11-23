«Салават» обыграл «Нефтехимик» – 3:1. У Жаровского 1+1 с победным голом

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET КХЛ.

«Салават Юлаев » обыграл «Нефтехимик» (3:1) в матче FONBET КХЛ. Игра проходила в Нижнекамске.

Победную шайбу забросил 18-летний Александр Жаровский . На его счету 2 (1+1) результативных действия.

«Салават» прервал серию из трех поражений. Команда занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 25 очков за 29 игр.

«Нефтехимик» проиграл четвертый матч подряд и находится на пятой строчке Востока, имея в активе 31 балл после 31 матча.

Следующий матч уфимцы проведут дома 27 ноября с «Барысом», «Нефтехимик » примет «Авангард» 25 ноября.