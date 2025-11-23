Нюландер про 7 поражений «Торонто» в 8 матчах: «Это закаляет характер. Сейчас нам тяжело, но это пойдет команде на пользу»
Вильям Нюландер о серии поражений «Торонто»: это закаляет характер.
Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер прокомментировал серию поражений канадского клуба.
«Мэйпл Лифс» уступили в семи из восьми последних матчей регулярного чемпионата НХЛ. Они идут на 15-м месте в Восточной конференции, набрав 21 очко за 22 игры.
«Это закаляет характер. Конечно, сейчас нам тяжело, но в конечном итоге, это пойдет на пользу нашей команде», – сказал Нюландер.
«Торонто» проваливает старт сезона. Но проблема не в потере Марнера
