«Трактор» заплатил Дриджеру 10 млн рублей за расторжение контракта («Матч ТВ»)

«Трактор» заплатил Крису Дриджеру 10 млн рублей за расторжение контракта.

По информации «Матч ТВ», голкипер «Трактора » Крис Дриджер получил 10 млн рублей компенсации при расторжении контракта.

Сегодня челябинский клуб объявил об уходе канадского вратаря. Он провел 23 матча в FONBET КХЛ и одержал 8 побед, отражая в среднем 89,7% бросков.

«Клуб заплатил 10 млн рублей за расторжение контракта. Еще 26 млн Дриджер заработал в этом сезоне КХЛ как действующий хоккеист», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

«Трактор» расторг контракт с Дриджером