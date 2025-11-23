«Трактор» заплатил Дриджеру 10 млн рублей за расторжение контракта («Матч ТВ»)
«Трактор» заплатил Крису Дриджеру 10 млн рублей за расторжение контракта.
По информации «Матч ТВ», голкипер «Трактора» Крис Дриджер получил 10 млн рублей компенсации при расторжении контракта.
Сегодня челябинский клуб объявил об уходе канадского вратаря. Он провел 23 матча в FONBET КХЛ и одержал 8 побед, отражая в среднем 89,7% бросков.
«Клуб заплатил 10 млн рублей за расторжение контракта. Еще 26 млн Дриджер заработал в этом сезоне КХЛ как действующий хоккеист», – сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.
Источник: «Матч ТВ»
