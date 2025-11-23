  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бабаев о положении Кузнецова в «Металлурге»: «Если убивать Евгения на тренировках, он не вкатится быстро. Но Разину виднее, у них доверительные отношения»
14

Бабаев о положении Кузнецова в «Металлурге»: «Если убивать Евгения на тренировках, он не вкатится быстро. Но Разину виднее, у них доверительные отношения»

Агент Евгения Кузнецова оценил положение игрока в «Металлурге».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, оценил положение игрока в «Металлурге».

Нападающий провел на льду 2:59 в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:4), а затем не попал в заявку на игру с «Адмиралом».

– Женя говорит, что чувствовал себя хорошо, но мне кажется, что он не вошел в игру. Но не каждый может войти в игру сразу и надо дать больше возможностей для этого. А то, что он не играл дальше, это решение тренера, с этим трудно спорить.

Нет никаких вопросов к Разину, он знает свое дело. По всем разговорам я вижу, что ему нужен Евгений, у них сложились доверительные отношения. Думаю, у него есть свой план, по которому он следует. Надеемся, что Разин окажется прав и Евгений достигнет своей наилучшей формы в нужный момент.

– Кузнецов продолжает работать над своей физической формой?

– Команде дали два выходных, а Евгений тренируется каждый день. К нему нет вопросов, он дисциплинирован и полностью выполняет все установки тренера. Надеюсь, что его работа принесет плоды.

– Может, Кузнецову еще нужно время, чтобы вкатиться в сезон?

– Таким хоккеистам, как Евгений, нужно вкатываться через игры. От того, что убивать его на тренировках, он не вкатится быстро. Но это мое мнение, и Разину виднее. Ему лучше знать, – сказал Бабаев.

Разин о Кузнецове вне заявки «Металлурга»: «Будет играть, когда станет сильнее тех, кто в составе. Он на ровном месте теряет шайбу, не может сыграть больше 2 матчей на высоком уровне»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoШуми Бабаев
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов не вошел в заявку «Металлурга» на игру с «Адмиралом». У форварда 7 передач в 12 матчах
22 ноября, 10:42
Бабаев об адаптации Кузнецова в «Металлурге»: «Я ожидал, что будет быстрее, но у тренера свои взгляды. Все нормально, проблем нет»
21 ноября, 14:30
Разин о том, что Кузнецов сыграл 2:59 с «Автомобилистом»: «Было много потерь с его стороны, он не вошел в ритм. Для его физического состояния пока рано играть 3 матча через день, наверное»
20 ноября, 17:33
Главные новости
НХЛ. «Эдмонтон» играет с «Далласом» в единственном матче дня
21 минуту назадLive
Артем Батрак: «СКА стал играть проще. Нет стеночек и забеганий. Команда спокойно ставит «автобус» в средней зоне – 1-3-1 встали и встречают»
вчера, 21:58
Жамнов о победном голе Морозова: «У него хороший бросок. Надеюсь, он так же будет играть до конца сезона. Все ребята рады, что он вернулся и помогает «Спартаку»
вчера, 21:46
Жамнов после 1:0 с «Ак Барсом»: «У ребят есть потенциал, нужно настраиваться на каждую игру и действовать как команда. Сегодня никого не могу упрекнуть, все бились, были единым кулаком»
вчера, 20:54
Ротенберг о школе «Красная Машина-Юниор»: «Готовим будущих звезд, это долгий путь. Дай бог, посмотрим, как наши побеждают Канаду. Тогда мы скажем, что возродили величие сборной СССР»
вчера, 20:35
Жамнов об изменениях в штабе «Спартака»: «Руководство приняло решение, меня поставили в известность. Кваша отвечает за большинство, Перов – за меньшинство и защитников»
вчера, 20:08
Гришин о 6:5 с «Авангардом»: «Вышли очень робко, не верили в себя первые минут 10. Потихоньку переламывали инициативу. Последний гол пришел откуда-то сверху»
вчера, 19:38
Ги Буше о 5:6 от «Нефтехимика»: «Удаления нас подвели. Соперник почувствовал кровь и смог вытащить матч. Невероятная ситуация»
вчера, 19:29
«Сочи» проиграл 3 из 4 последних матчей. Самсонов пропустил 4 шайбы и был заменен в игре с «Ладой»
вчера, 19:17
«Спартак» обыграл «Ак Барс» – 1:0. Загидулин сделал 32 сэйва, Морозов забил 5-й гол в 6 последних играх
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
вчера, 22:30Тесты и игры
Карпухин о 0:1 от «Спартака»: «Игра уровня плей-офф, никто не хотел уступать. Тяжелый матч в плане эмоций, мы профессионалы, сделаем выводы»
вчера, 21:31
Коростелев о Георгиеве в «Спартаке»: «Поприветствовали его с распростертыми объятьями. Уверен, ему понадобится время на адаптацию после долгих лет в Северной Америке»
вчера, 21:18
Гришин после 6:5 с «Авангардом»: «Не надо делать из противника небожителей. Все команды по большому счету одинаковые, надо быть уверенным, выходить и играть»
вчера, 21:08
Тренер «Сочи» Михайлов: «Кагарлицкий будет через матчи набирать функционал. Его мастерство, профессионализм сомнению не подлежат. От игры к игре он будет приносить пользу»
вчера, 20:45
Гатиятулин об Арефьеве: «Одно из его сильных качеств – устойчивая психика. Он молодец, хорошо сыграл против «Спартака»
вчера, 20:20
Десятков о 5:3 с «Сочи»: «До 2-й пропущенной шайбы мы показывали неплохой хоккей. Потом уже соперник владел преимуществом, мы же играли по счету»
вчера, 19:59
Тренер «Сочи» Михайлов о замене Самсонова в игре с «Ладой»: «Вопросы к действиям в обороне, конкретно его голов нет. В защите должен быть баланс, не нужно заигрываться в атаке»
вчера, 19:45
Карпухин об уходе Гру из «Трактора»: «Удивлен. В клубе происходят кадровые изменения. Со стороны это выглядит очень тревожно»
вчера, 18:14
Агент Дыняка о новом контракте: «Ак Барс» станет приоритетом при переговорах – клуб многое значит для Никиты, именно в Казани он заиграл в КХЛ»
вчера, 17:33