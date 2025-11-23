Бабаев о положении Кузнецова в «Металлурге»: «Если убивать Евгения на тренировках, он не вкатится быстро. Но Разину виднее, у них доверительные отношения»

Агент Евгения Кузнецова оценил положение игрока в «Металлурге».

Агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Евгения Кузнецова , оценил положение игрока в «Металлурге ».

Нападающий провел на льду 2:59 в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (5:4), а затем не попал в заявку на игру с «Адмиралом».

– Женя говорит, что чувствовал себя хорошо, но мне кажется, что он не вошел в игру. Но не каждый может войти в игру сразу и надо дать больше возможностей для этого. А то, что он не играл дальше, это решение тренера, с этим трудно спорить.

Нет никаких вопросов к Разину, он знает свое дело. По всем разговорам я вижу, что ему нужен Евгений, у них сложились доверительные отношения. Думаю, у него есть свой план, по которому он следует. Надеемся, что Разин окажется прав и Евгений достигнет своей наилучшей формы в нужный момент.

– Кузнецов продолжает работать над своей физической формой?

– Команде дали два выходных, а Евгений тренируется каждый день. К нему нет вопросов, он дисциплинирован и полностью выполняет все установки тренера. Надеюсь, что его работа принесет плоды.

– Может, Кузнецову еще нужно время, чтобы вкатиться в сезон?

– Таким хоккеистам, как Евгений, нужно вкатываться через игры. От того, что убивать его на тренировках, он не вкатится быстро. Но это мое мнение, и Разину виднее. Ему лучше знать, – сказал Бабаев.

Разин о Кузнецове вне заявки «Металлурга»: «Будет играть, когда станет сильнее тех, кто в составе. Он на ровном месте теряет шайбу, не может сыграть больше 2 матчей на высоком уровне»