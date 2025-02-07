Плющев о желании легионеров получить паспорт РФ: «Они не готовы принимать ценности, которые диктует Запад. Хотят, чтобы дети росли нормальными, а не с извращенной психикой»
Ранее агент 31-летнего канадца заявил, что у форварда есть желание получить российский паспорт
– Является ли получение российского паспорта способом обхождения лимита на легионеров в КХЛ?
– Получение гражданства – это совершенно другой вопрос, потому что человек, который хочет получить гражданство другого государства, должен, наверное, воспринимать культуру, историю государства и соглашаться с этим. Поэтому это совершенно разные вещи.
А то, что многие хоккеисты хотят получить российское гражданство, скорее всего, связано с тем, что они не всегда готовы принимать либеральные ценности, которые диктует Запад.
У них есть семьи, есть дети, наверное. Они хотят, чтобы дети росли здоровыми, нормальными, а не людьми с извращенной психикой, – заявил бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
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