Ливо может получить паспорт РФ, заявил его агент: «Желание есть, дальше все зависит от обстоятельств. Хотим остаться в КХЛ на следующие 2 года»
Джош Ливо может получить российский паспорт.
31-летний канадец играет за «Салават Юлаев» в Фонбет чемпионате КХЛ второй сезон. Ливо является лучшим снайпером и бомбардиром лиги, набрав 63 (40+23) очка в 47 матчах.
– Будете рассматривать варианты возвращения в Северную Америку или хотите остаться в КХЛ?
– Нет, мы хотим остаться в КХЛ на следующие два года. Просто будем решать, в какой команде продолжим карьеру. Это станет известно исходя из проведенных переговоров.
– Хочет ли Джош получить российский паспорт и не считаться легионером в КХЛ?
– Да, у нас есть желание получить российский паспорт. А дальше все будет зависеть от различных обстоятельств, – сказал агент форварда Иван Ботев.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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