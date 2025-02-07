Ливо может получить паспорт РФ, заявил его агент: «Желание есть, дальше все зависит от обстоятельств. Хотим остаться в КХЛ на следующие 2 года»

Джош Ливо может получить российский паспорт.

31-летний канадец играет за «Салават Юлаев » в Фонбет чемпионате КХЛ второй сезон. Ливо является лучшим снайпером и бомбардиром лиги, набрав 63 (40+23) очка в 47 матчах.

– Будете рассматривать варианты возвращения в Северную Америку или хотите остаться в КХЛ?

– Нет, мы хотим остаться в КХЛ на следующие два года. Просто будем решать, в какой команде продолжим карьеру. Это станет известно исходя из проведенных переговоров.

– Хочет ли Джош получить российский паспорт и не считаться легионером в КХЛ?

– Да, у нас есть желание получить российский паспорт. А дальше все будет зависеть от различных обстоятельств, – сказал агент форварда Иван Ботев.

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