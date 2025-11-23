Козлов о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Салават» на характере вытащил победу против серьезного соперника. Ребята боролись в ключевые моменты, никто не сдался»

Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата» в матче FONBET КХЛ.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком » (3:1) в матче FONBET КХЛ.

– Мы неплохо провели матч. За исключением отрезка, когда мы получили пятиминутное большинство.

Понравилось, что в ключевые моменты ребята боролись, никто не сдался. Хорошая командная победа, которую вытащили на характере против серьезного соперника.

– Что не так с дисциплиной? Почему так много удаляетесь?

– Эмоции. Работаем над этим, – сказал Козлов .

