Козлов о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Салават» на характере вытащил победу против серьезного соперника. Ребята боролись в ключевые моменты, никто не сдался»
Виктор Козлов прокомментировал победу «Салавата» в матче FONBET КХЛ.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:1) в матче FONBET КХЛ.
– Мы неплохо провели матч. За исключением отрезка, когда мы получили пятиминутное большинство.
Понравилось, что в ключевые моменты ребята боролись, никто не сдался. Хорошая командная победа, которую вытащили на характере против серьезного соперника.
– Что не так с дисциплиной? Почему так много удаляетесь?
– Эмоции. Работаем над этим, – сказал Козлов.
«Салават» обыграл «Нефтехимик» – 3:1. У Жаровского 1+1 с победным голом
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости