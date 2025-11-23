«Авангард» забил 3 гола за 40 секунд в матче с «Барысом» – новый рекорд клуба в КХЛ

«Авангард» забил 3 гола за 40 секунд в матче FONBET КХЛ с «Барысом».

В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» играет с «Барысом » (5:1, третий период).

Во втором периоде омский клуб забросил 3 шайбы за 40 секунд. Отличились Михаил Котляревский , Михаил Гуляев и Василий Пономарев.

Это новый рекорд «Авангарда » в КХЛ . Предыдущее достижение было установлено в матче с «Динамо » Рига в 2021 году – 3 гола за 64 секунды. Тогда забили Арсений Грицюк (дважды) и Илья Каблуков.