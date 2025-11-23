«Авангард» забил 3 гола за 40 секунд в матче с «Барысом» – новый рекорд клуба в КХЛ
«Авангард» забил 3 гола за 40 секунд в матче FONBET КХЛ с «Барысом».
В матче FONBET чемпионата КХЛ «Авангард» играет с «Барысом» (5:1, третий период).
Во втором периоде омский клуб забросил 3 шайбы за 40 секунд. Отличились Михаил Котляревский, Михаил Гуляев и Василий Пономарев.
Это новый рекорд «Авангарда» в КХЛ. Предыдущее достижение было установлено в матче с «Динамо» Рига в 2021 году – 3 гола за 64 секунды. Тогда забили Арсений Грицюк (дважды) и Илья Каблуков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости