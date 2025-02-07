Гендиректор «Салавата» о паспорте РФ для Ливо: «Вопрос пока не перешел в конкретную плоскость. Все, что касается Канады, сейчас неопределенно»
Гендиректор «Салавата» высказался о возможном гражданстве РФ для Джоша Ливо.
Ранее агент 31-летнего канадца заявил, что у форварда есть желание получить российский паспорт. Ливо является лучшим снайпером и бомбардиром лиги, набрав 63 (40+23) очка в 47 матчах.
– Ливо уже обращался в клуб за помощью в оформлении гражданства?
– Пока этот вопрос не перешел в конкретную плоскость. Сейчас все, что касается Канады, так неопределенно, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
Гендиректор «Салавата» о контракте Ливо: «Мы не торопимся – сначала поборемся в плей-офф, потом за Джоша. Понимали, что это ключевой игрок, но не ожидали такой результативности»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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