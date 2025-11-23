Лео Карлссон – 1-й игрок в истории «Анахайма», сделавший 60 ассистов в НХЛ в возрасте до 21 года
Лео Карлссон побил один из рекордов «Анахайма».
Нападающий «Анахайма» Лео Карлссон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3 ОТ).
На счету 20-летнего форварда стало 103 (43+60) очка в 153 играх за клуб. Он стал первым хоккеистом «Дакс», достигшим отметки в 60 ассистов в возрасте 20 лет или младше.
Среди шведских игроков он четвертый с подобным достижением. Аналогичного результата добивались Расмус Далин (85 передач), Никлас Бэкстрем (70) и Матс Сундин (62).
В этом сезоне на счету Карлссона 29 очков в 22 матчах при полезности «плюс 12».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
