Лео Карлссон – 1-й игрок в истории «Анахайма», сделавший 60 ассистов в НХЛ в возрасте до 21 года

Лео Карлссон побил один из рекордов «Анахайма».

Нападающий «Анахайма » Лео Карлссон сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3 ОТ).

На счету 20-летнего форварда стало 103 (43+60) очка в 153 играх за клуб. Он стал первым хоккеистом «Дакс», достигшим отметки в 60 ассистов в возрасте 20 лет или младше.

Среди шведских игроков он четвертый с подобным достижением. Аналогичного результата добивались Расмус Далин (85 передач), Никлас Бэкстрем (70) и Матс Сундин (62).

В этом сезоне на счету Карлссона 29 очков в 22 матчах при полезности «плюс 12».