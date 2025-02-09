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Хмелевски о Ливо: «Ему подходит культура России, он хочет стать русским. Мы играем в нарды и говорим на русском языке»

Саша Хмелевски высказался касательно желания Джоша Ливо стать гражданином РФ.

Ранее агент 31-летнего канадца заявил, что у форварда есть желание получить российский паспорт.

– Это будет здорово, если Джошуа получит российское гражданство. Да, таким образом он освободит еще одно место для легионера, но ему подходит культура России, он хочет стать русским.

– Русскому языку пытаетесь его обучить?

– Он сам уже выучил много слов, с ребятами хорошо говорит.

– Но есть же языковой барьер.

– Конечно, у меня даже такое бывает. Ему долго придется учить язык, чтобы хорошо и спокойно говорить на русском.

– Но вы с Джошуа пытаетесь на чистом русском говорить?

– Да. Мы сидим, играем в нарды и говорим на русском языке.

– Есть ли у вас слово, которое вам с трудом дается выговорить?

– Для меня в самом начале было очень тяжело сказать «добро пожаловать», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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