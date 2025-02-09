Хмелевски о Ливо: «Ему подходит культура России, он хочет стать русским. Мы играем в нарды и говорим на русском языке»
Ранее агент 31-летнего канадца заявил, что у форварда есть желание получить российский паспорт.
– Это будет здорово, если Джошуа получит российское гражданство. Да, таким образом он освободит еще одно место для легионера, но ему подходит культура России, он хочет стать русским.
– Русскому языку пытаетесь его обучить?
– Он сам уже выучил много слов, с ребятами хорошо говорит.
– Но есть же языковой барьер.
– Конечно, у меня даже такое бывает. Ему долго придется учить язык, чтобы хорошо и спокойно говорить на русском.
– Но вы с Джошуа пытаетесь на чистом русском говорить?
– Да. Мы сидим, играем в нарды и говорим на русском языке.
– Есть ли у вас слово, которое вам с трудом дается выговорить?
– Для меня в самом начале было очень тяжело сказать «добро пожаловать», – сказал нападающий «Салавата Юлаева» Саша Хмелевски.
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