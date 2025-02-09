Козлов о Ливо: «Если качественный игрок хочет получить гражданство России и работать на благо страны, то почему бы и нет»
Виктор Козлов высказался касательно желания Джоша Ливо стать гражданином РФ.
Ранее агент 31-летнего канадца заявил, что у форварда есть желание получить российский паспорт.
– Как вы относитесь к тому, что Джошуа Ливо хочет получить российское гражданство?
– Я считаю, что если качественный игрок хочет получить российское гражданство и работать на благо нашей страны, то почему бы и нет.
– Александр Хмелевски сказал, что они между собой разговаривают на русском языке.
– Да, Александр разговаривает с Ливо на русском языке, но я с ним говорю на английском.
– Хмелевски добавил, что Джошуа подходит наша культура. Согласны с ним?
– Да, у него есть схожесть с нашим менталитетом, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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