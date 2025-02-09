Козлов о Ливо: «Если качественный игрок хочет получить гражданство России и работать на благо страны, то почему бы и нет»

Виктор Козлов высказался касательно желания Джоша Ливо стать гражданином РФ.

Ранее агент 31-летнего канадца заявил , что у форварда есть желание получить российский паспорт.

– Как вы относитесь к тому, что Джошуа Ливо хочет получить российское гражданство?

– Я считаю, что если качественный игрок хочет получить российское гражданство и работать на благо нашей страны, то почему бы и нет.

– Александр Хмелевски сказал, что они между собой разговаривают на русском языке.

– Да, Александр разговаривает с Ливо на русском языке, но я с ним говорю на английском.

– Хмелевски добавил, что Джошуа подходит наша культура. Согласны с ним?

– Да, у него есть схожесть с нашим менталитетом, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .