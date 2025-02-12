Плющев о российском хоккее: «Надо перестать тупо копировать НХЛ. О чем речь, если ненужный там Ливо у нас забросил 40 шайб? В МХЛ явный застой, молодежи нужен тренировочный процесс, а не пародия»

Владимир Плющев призвал не копировать НХЛ в российских реалиях.

– Что вы рекомендуете КХЛ?

– Первым делом – забыть о НХЛ , перестать тупо копировать. О какой НХЛ речь, если к нам приезжает совершенно ненужный этой лиге Ливо , тренер всего лишь находит ему место и роль – и на одной ноге, через травмы этот ненужный забрасывает здесь 40 шайб?

Как только мы трезво оценим уровень КХЛ, сразу займемся будущим своего хоккея, его фундаментом – МХЛ , где явный застой. Вспомним прошлое и поймем, что для подготовки молодежи нужен полноценный тренировочный процесс, а не пародия на него. Которую мы по своей глупости скопировали с НХЛ, где собраны сливки всего мирового хоккея, а потому работают совсем другие законы.

В очередной раз говорю о том, что наш хоккей рискует превратиться в парад, как сейчас модно говорить, стендап-комиков, играющих на средних скоростях и на крайне среднем уровне мастерства.

Призываю лигу выходить из этого летаргического сна. Турнирная таблица не просто намекает – требует! – сказал заслуженный тренер России.

Плющев о регулярке КХЛ: «Морозову пора запустить плей-офф. Никакой интриги в борьбе за кубковые путевки, а ведь ради этого мы 68-матчевую шарманку и крутим»