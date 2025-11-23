Мичков набрал 73 очка за 100 матчей в НХЛ – лучший результат для новичков «Филадельфии» с 1995 года

Матвей Мичков набрал 73 очка за 100 матчей в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии » Матвей Мичков провел 100-й матч в НХЛ. Юбилейной для него стала игра регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (6:3).

20-летний форвард набрал 73 (31+42) очка на этом отрезке. Это лучший показатель для новичков «Флайерс» с 1995 года. Тогда Микаэль Ренберг дошел до отметки в 100 игр, имея 96 (44+52) баллов.

В текущем сезоне у Мичкова 10 (5+5) результативных действий в 20 матчах.

Мичков забросил 5-ю шайбу в сезоне и сцепился с Грицюком в матче с «Нью-Джерси»