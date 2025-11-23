Эллиотт Фридман: «Свечников намекал «Каролине», что не расстроится, если его обменяют. Сейчас страсти утихли, он снова в 1-м звене»

Эллиотт Фридман: Андрей Свечников намекал «Каролине» на обмен.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман заявил, что нападающий Андрей Свечников был готов к обмену из «Каролины » по ходу этого сезона.

Российский фоврард набрал 12 (7+5) очков за 21 игру в этом регулярном чемпионате. Его контракт со средней годовой зарплатой 7,75 млн долларов рассчитан до 30 июня 2029 года.

«Свечников намекал «Каролине», что если его захотят обменять, он не расстроится и будет открыт для этой идеи.

Я слышал, что некоторые команды звонили «Харрикейнс» и им говорили: «Мы по-прежнему считаем Свечникова ключевым игроком. Если хотите получить его, придется сделать гигантское предложение».

Теперь страсти утихли, он снова в первом звене. Пока все успокоилось», – сказал Фридман на шоу Saturday Headlines.

