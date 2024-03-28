Дэйли о Федотове: «Контракт с «Филадельфией» действителен и всегда был таковым»

Теги ЦСКА Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов ТАСС Хоккей

Подтверждено наличие у Ивана Федотова действующего контракта с «Филадельфией».

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Контракт Федотова с «Филадельфией»? Он действителен и всегда был таковым», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

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8 комментариев
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Филадельфия дождалась парня из армии.
+17
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+17
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Я не большой знаток тонкостей и деталей контрактов в спорте, поэтому не понимаю как можно имея действующий контракт с одним клубом играть за другой. И деньги он получал и там и там?
Ну так контракт с ЦСКА был незаконным, признанным только на территории РФ, поэтому так получилось.
Филадельфия, конечно, не платила, поскольку Федотов не исполнял обязательств по контракту.
+14
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+14
Федотов получил 10% от контракта авансом( 95 000$/950 000$).
Как может быть контракт недействительным ?
+3
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+3
Я не большой знаток тонкостей и деталей контрактов в спорте, поэтому не понимаю как можно имея действующий контракт с одним клубом играть за другой. И деньги он получал и там и там?
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Спасибо Филадельфии.
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Ответ Serge Vendino
Ну так контракт с ЦСКА был незаконным, признанным только на территории РФ, поэтому так получилось. Филадельфия, конечно, не платила, поскольку Федотов не исполнял обязательств по контракту.
Спасибо, понял.
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Ответ Сергей Николаенко
Филадельфия дождалась парня из армии.
Так же приходит в "Филадельфию" воротчик ДМн Колосов. У него уже нормальный контракт с "Филли", только был отдан в аренду ДМн. "Филли" платит з/п. Всё чисто, по правилам. Надо-ли им какой-то бродяга через 2-3 года?
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Ответ Сергей Николаенко
Филадельфия дождалась парня из армии.
вообще-то, у нее Харт в это время был, поэтому не дождалась
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