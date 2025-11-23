«Колорадо» выиграл 8 матчей подряд с общей разницей 40:15. Команда Беднара идет на 1-м месте в НХЛ с 35 очками в 21 игре
«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Джареда Беднара 8-й подряд (разница шайб на отрезке – 40:15).
Клуб в 10-й раз в истории выдал серию из 8+ выигранных матчей, рекорд – 12 побед подряд (1998/99).
С 35 очками в 21 игре «Эвеланш» возглавляют Центральный дивизион, Западную конференцию и общую таблицу лиги.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
