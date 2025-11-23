Бобровский пропустил 4 шайбы после 17 бросков «Эдмонтона» и был заменен. Тарасов отразил все 12 бросков, «Ойлерс» дважды забили в пустые ворота

Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы после 17 бросков «Эдмонтона» и был заменен.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (3:6).

37-летний россиянин отразил 13 из 17 бросков и отправился на скамейку после четвертой шайбы «Ойлерс».

В игру вступил Даниил Тарасов , отразивший 12 из 12 бросков. Две последние шайбы канадский клуб забросил в пустые ворота.

Поражение было записано на счет Бобровского (16 игр в сезоне, 88,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,80). Для 26-летнего Тарасова игра стала 6-й в сезоне (91,0% сэйвов, КН 2,34).