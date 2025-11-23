Бобровский пропустил 4 шайбы после 17 бросков «Эдмонтона» и был заменен. Тарасов отразил все 12 бросков, «Ойлерс» дважды забили в пустые ворота
Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы после 17 бросков «Эдмонтона» и был заменен.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский был заменен в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:6).
37-летний россиянин отразил 13 из 17 бросков и отправился на скамейку после четвертой шайбы «Ойлерс».
В игру вступил Даниил Тарасов, отразивший 12 из 12 бросков. Две последние шайбы канадский клуб забросил в пустые ворота.
Поражение было записано на счет Бобровского (16 игр в сезоне, 88,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,80). Для 26-летнего Тарасова игра стала 6-й в сезоне (91,0% сэйвов, КН 2,34).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
