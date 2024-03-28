Дэйли о возможном переходе Федотова в систему «Филадельфии»: «Никаких ограничений нет»
Билл Дэйли высказался о возможном переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».
Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.
– Есть ли какие-то ограничения для Федотова со стороны НХЛ, если он решил продолжить карьеру в системе «Филадельфии» на остаток этого сезона?
– Нет, никаких ограничений нет, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Ехать, конечно, надо.
Вернуться в любую команду КХЛ он сможет позднее, по меркам нашей лиги он элита.
Да, и я вам напомню, что все специалисты смеялись, когда ЦСКА входил в сезон с Федотовым(кубок), потом с Рейдеборном(кубок).
На данный момент Федотов слабее Гамзина. Пропускает наипростейшие голы. О какой северной Америке речь, мне непонятно.