Дэйли о возможном переходе Федотова в систему «Филадельфии»: «Никаких ограничений нет»

Билл Дэйли высказался о возможном переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

– Есть ли какие-то ограничения для Федотова со стороны НХЛ, если он решил продолжить карьеру в системе «Филадельфии» на остаток этого сезона?

– Нет, никаких ограничений нет, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Напомним, что пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.