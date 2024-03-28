Дэйли о возможном переходе Федотова в систему «Филадельфии»: «Никаких ограничений нет»

Теги ЦСКА возможные переходы Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Билл Дэйли высказался о возможном переходе Ивана Федотова в «Филадельфию».

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

– Есть ли какие-то ограничения для Федотова со стороны НХЛ, если он решил продолжить карьеру в системе «Филадельфии» на остаток этого сезона?

– Нет, никаких ограничений нет, – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

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13 комментариев
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Ограничений то нет, только вот очень сомнительно что он теперь нужен Филадельфии.
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Харт отстранён и возможно будет в КХЛ, вместо него приедут Колосов и Федотов, видимо втроем с Эрссоном будут конкурировать за места первых двух вратарей. Петерсен и Сандстрем врядли, они совсем не тянут. Так что может Федотов и пригодится, хотя первым вратарём видится скорее Колосов
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Лучше то в Филе всёровно нет сейчас.Харт не известно когда появится. Так что почему бы Федотову и ни побороться за место в составе
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Ответ RBChannel
Он и раньше был не нужен
Ну не скажите. 2 года назад это один из сильнейших вратарей КХЛ, плюс ему 25-26 лет было, что по меркам вратарей - молодость. Так что бекапом точно мог бы стать. А сейчас, после 2х лет адаптации, мог бы и на основного замахнуться... Но это всё только "если бы..."
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Ответ Ник88
Лучше то в Филе всёровно нет сейчас.Харт не известно когда появится. Так что почему бы Федотову и ни побороться за место в составе
Харт не известно где появится в Филадельфии или Ак Барсе
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По крайней мере это шанс!

Ехать, конечно, надо.

Вернуться в любую команду КХЛ он сможет позднее, по меркам нашей лиги он элита.
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На эмоциях может и заиграть.
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Ответ Quiet Space
Харт отстранён и возможно будет в КХЛ, вместо него приедут Колосов и Федотов, видимо втроем с Эрссоном будут конкурировать за места первых двух вратарей. Петерсен и Сандстрем врядли, они совсем не тянут. Так что может Федотов и пригодится, хотя первым вратарём видится скорее Колосов
Харт будет в КХЛ, если ему вообще дадут уехать из Канады, что вилами по воде писано, так как он под следствием.
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В ЦСКА все вратари показывали свой максимум. Там такая система игры была. Топом был только Сорокин. Плюс учитывайте систему игры.
Да, и я вам напомню, что все специалисты смеялись, когда ЦСКА входил в сезон с Федотовым(кубок), потом с Рейдеборном(кубок).
На данный момент Федотов слабее Гамзина. Пропускает наипростейшие голы. О какой северной Америке речь, мне непонятно.
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Уровень остроты зашкалил. Я оценил 🤡
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Ответ RBChannel
В ЦСКА все вратари показывали свой максимум. Там такая система игры была. Топом был только Сорокин. Плюс учитывайте систему игры. Да, и я вам напомню, что все специалисты смеялись, когда ЦСКА входил в сезон с Федотовым(кубок), потом с Рейдеборном(кубок). На данный момент Федотов слабее Гамзина. Пропускает наипростейшие голы. О какой северной Америке речь, мне непонятно.
О той части Северной Америки речь, что между Мексикой и Канадой...
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Ответ Кино Музыка
На эмоциях может и заиграть.
Но эмоции быстро проходят.
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