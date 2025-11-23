Гавриков набрал 1+1 в матче с «Ютой». У него 8 очков в 23 играх в сезоне

Владислав Гавриков набрал 1+1 в матче с «Ютой».

Защитник «Рейнджерс » Владислав Гавриков забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:3).

На счету 30-летнего россиянина стало 8 (3+5) очков в 23 играх в текущем сезоне при полезности «+5» и среднем времени на льду 22:49.

Сегодня Гавриков (23:20, «+2») реализовал единственный бросок в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и допустил 4 потери.