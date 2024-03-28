Фридман о Федотове: «Он на пути к началу карьеры в НХЛ за «Филадельфию». Все стороны работали над решением последние несколько недель»
Иван Федотов будет играть в НХЛ за «Филадельфию».
Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.
«Все здесь очень осторожны по понятным причинам, но считается, что Федотов на пути к началу карьеры в НХЛ за «Флайерс».
Не знал об этом, пока сегодня утром не появились новости, но все стороны работали над решением в течение последних нескольких недель», – написал журналист Эллиотт Фридман.
ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.
В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37
Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».
14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.
Есмантович карму не очистит, но хоть мозги никому не делал.
Для Федотова, имхо, это был лучший расклад из возможных - потренироваться полгода лучше было в КХЛ вероятно, чем помереть в АХЛ
Приятно видеть дуэли русских вратарей в НХЛ.