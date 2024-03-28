Фридман о Федотове: «Он на пути к началу карьеры в НХЛ за «Филадельфию». Все стороны работали над решением последние несколько недель»

Теги ЦСКА возможные переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Эллиотт Фридман Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов будет играть в НХЛ за «Филадельфию».

Сегодня ЦСКА объявил о расторжении контракта с 27-летним вратарем, сообщив, что клуб сохранил спортивные права на хоккеиста.

«Все здесь очень осторожны по понятным причинам, но считается, что Федотов на пути к началу карьеры в НХЛ за «Флайерс».

Не знал об этом, пока сегодня утром не появились новости, но все стороны работали над решением в течение последних нескольких недель», – написал журналист Эллиотт Фридман.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» (1-4) в первом раунде. Федотов в плей-офф провел 5 игр, отражая в среднем 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,57.

В регулярном чемпионате он отбил 91,4% бросков в 44 матчах при коэффициенте надежности 2,37

Напомним, что Иван пропустил сезон-2022/23 из-за службы на Северном флоте. После возвращения из армии продолжил играть за ЦСКА, несмотря на контракт с «Филадельфией».

14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

В декабре независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова на решение об отстранении вратаря.

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4 комментария
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Третий год идет, все никак не дойдет
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Фёдорова отпустили, Федотова отпустили
Есмантович карму не очистит, но хоть мозги никому не делал.
Для Федотова, имхо, это был лучший расклад из возможных - потренироваться полгода лучше было в КХЛ вероятно, чем помереть в АХЛ
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Видимо была договорённость изначальная с ЦСКА по переходу через год, поэтому НХЛ не делала резких заявлений
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удачи парнишке)
Приятно видеть дуэли русских вратарей в НХЛ.
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