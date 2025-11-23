Кучеров в 28-й раз набрал 3+ очка за период в НХЛ и сравнялся с Макдэвидом по этому показателю. Форвард «Тампы» провел на льду 5:18 с «Вашингтоном»
Никита Кучеров в 28-й раз набрал 3 очка и более за период.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (5:3).
Российский хоккеист в 28-й раз за карьеру сделал 3 результативных действия и более за период. Он сравнялся с Коннором Макдэвидом и лидирует в лиге по этому показателю среди действующих игроков.
Отметим, что Кучеров провел на льду только 5 минут и 18 секунд. Он получил травму после столкновения с Томом Уилсоном.
В текущем сезоне форвард «Лайтнинг» набрал 22 (10+12) очка за 19 игр.
«Вашингтон» проиграл «Тампе» (3:5) при 32:16 по броскам в створ. «Кэпиталс» ни разу не забили в большинстве при 6 попытках и 1 гол пропустили
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
