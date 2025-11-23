Мурашов в 3-й раз в сезоне вышел в старте «Питтсбурга» и отразил 18 из 21 броска «Сиэтла»
Сергей Мурашов в 3-й раз в сезоне НХЛ вышел в старте «Питтсбурга».
Вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (2:3 ОТ).
21-летний россиянин отразил 18 из 21 броска.
В текущем сезоне Мурашов провел 4 матча (3 выхода в старте и 1 – на замену). У него 1 победа и 2 поражения при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 1,70.
