«Сент-Луис» расторгнет контракт с Тексье. Форвард с зарплатой 2,1 млн долларов отказался играть в АХЛ

«Сент-Луис» расторгнет контракт с Александром Тексье.

«Сент-Луис » выставил нападающего Александра Тексье на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

26-летний француз находится на одностороннем договоре со средней годовой зарплатой 2,1 млн долларов. Ранее хоккеист прошел через драфт отказов и должен был отправиться в фарм-клуб, но он отказался играть в АХЛ.

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, форвардом интересуются 9 клубов НХЛ, но сторона игрока сократила число претендентов до двух команд из Восточной конференции. Тексье подпишет соглашение с одной из них после расторжения текущего договора.

В текущем сезоне он провел 8 матчей за «Блюз» и набрал 1 (0+1) очко. Всего в НХЛ у него 261 игра и 99 (42+57) результативных действий.

