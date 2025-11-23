Малкин вышел на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1370 очков), обогнав Бьюсика. До Модано – 4 балла
Евгений Малкин вышел на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (2:3 ОТ).
На счету 39-летнего россиянина стало 24 (6+18) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+4».
За карьеру в рамках регулярок – 1370 (520+850) очков в 1234 матчах.
Малкин вышел на чистое 27-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Джонни Бьюсика (1369 очков в 1540 играх).
На 26-м месте идет Майк Модано (1374 в 1499), на 25-м – Бретт Халл (1391 в 1269).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
