Малкин вышел на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ (1370 очков), обогнав Бьюсика. До Модано – 4 балла

Евгений Малкин вышел на 27-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Форвард «Питтсбурга » Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (2:3 ОТ).

На счету 39-летнего россиянина стало 24 (6+18) очка в 21 игре в текущем сезоне при полезности «+4».

За карьеру в рамках регулярок – 1370 (520+850) очков в 1234 матчах.

Малкин вышел на чистое 27-е место в списке лучших бомбардиров лиги, обогнав Джонни Бьюсика (1369 очков в 1540 играх).

На 26-м месте идет Майк Модано (1374 в 1499), на 25-м – Бретт Халл (1391 в 1269).