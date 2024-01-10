Лайпсик прочитал стих Пушкина по-русски, получив гражданство РФ: «Великим быть желаю, люблю России честь»
Брендан Лайпсик прочитал стихотворение Александра Пушкина.
Вчера 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
Клуб из Санкт-Петербурга опубликовал видео, на котором Лайпсик по-русски читает стихотворение «Про себя».
В этом произведении такие строки: «Великим быть желаю /, Люблю России честь /, Я много обещаю – / Исполню ли? Бог весть!»
«Пушкина цитирует – ну точно россиянин 🇷🇺💪🏻. Над акцентом осталось только чуть поработать», – сказано в сообщении СКА.
СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита
Что им разговаривал Ленин.
Нет же отсрочки у 29летнего нового гражданина на исполнение почетного воинского долга?