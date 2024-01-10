Лайпсик прочитал стих Пушкина по-русски, получив гражданство РФ: «Великим быть желаю, люблю России честь»

Теги СКА КХЛ Брендан Лайпсик книги Хоккей

Брендан Лайпсик прочитал стихотворение Александра Пушкина.

Вчера 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

Клуб из Санкт-Петербурга опубликовал видео, на котором Лайпсик по-русски читает стихотворение «Про себя».

В этом произведении такие строки: «Великим быть желаю /, Люблю России честь /, Я много обещаю – / Исполню ли? Бог весть!»

«Пушкина цитирует – ну точно россиянин 🇷🇺💪🏻. Над акцентом осталось только чуть поработать», – сказано в сообщении СКА.

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13 комментариев
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Русский язык очень непрост в изучении, так что тут молодец, похвально...
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Ответ Russ Ivan
Русский язык очень непрост в изучении, так что тут молодец, похвально...
Я русский бы выучил только за то
Что им разговаривал Ленин.
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А в косоворотке вприсядку не сплясал?
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Осталось присягу на русском произнести.
Нет же отсрочки у 29летнего нового гражданина на исполнение почетного воинского долга?
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на телесуфлéре латиницей было написано? дублей десять наверное ушло! )))
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Вот Рома дает,то ветераны,то новый русский,дальше что ждать от него? Может всем обратится к Путину чтоб подлечили его, а то глядишь до хорошего хоккей не доведет.
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Ай да Лайпсик, ай да сан ова битщ!
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ну теперь с чистой совестью в военкомат
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