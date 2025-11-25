Кучеров обошел Стэмкоса и стал 2-м в истории «Тампы» по ассистам в домашних играх регулярок НХЛ – 338. Лидирует Хедман – 355 передач
Никита Кучеров приблизился к клубному рекорду «Тампы».
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:0).
На счету российского форварда стало 338 голевых передач в домашних играх регулярок за «Лайтнинг». Он вышел на единоличное второе место в истории клуба, обойдя Стивена Стэмкоса (335).
Лидирует по этому показателю защитник Виктор Хедман, в активе которого 355 ассистов.
В текущем сезоне Кучеров провел 20 матчей и набрал 25 (10+15) очков при полезности «плюс 2».
Кучеров набрал 0+3 в матче с «Филадельфией» и стал 3-й звездой. У него 11 очков в последних 6 играх, в сезоне – 25 в 20
