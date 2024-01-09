«Благодарим СКА и Путина за оказанное доверие». Агент Лайпсика о паспорте РФ для игрока

Агент Брендана Лайпсика поблагодарил СКА и Владимира Путина за паспорт РФ игрока.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«Конечно, мы с рады этому решению. Брендан давно играет в России, ему здесь все нравится.

Хочется поблагодарить всю организацию СКА и президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и выдачу Лайпсику российского гражданства», – сказал .

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