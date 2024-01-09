«Благодарим СКА и Путина за оказанное доверие». Агент Лайпсика о паспорте РФ для игрока

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Брендан Лайпсик натурализация Чемпионат.com Алеша Пилко Хоккей

Агент Брендана Лайпсика поблагодарил СКА и Владимира Путина за паспорт РФ игрока.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«Конечно, мы с Бренданом рады этому решению. Брендан давно играет в России, ему здесь все нравится.

Хочется поблагодарить всю организацию СКА и президента России Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие и выдачу Лайпсику российского гражданства», – сказал Алеша Пилко.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
не люблю пафоса,но все это больше похоже на торговлю родиной, надеюсь я ошибаюсь конечно
+3
0
+3
Почему, когда канадец получает паспорт РФ - это натурализация, а когда россиянин получат паспорт Канады - это предательство?
+3
0
+3
а этому заняться нечем , как гражданство раздавать...
+1
0
+1
А на фронт когда? Вроде Гражданство РФ урачают в обмен на повестку.
+2
-2
0
Наверное и на СВО поедет, надо же всеми "плюсами" российского паспорта воспользоваться. Надеюсь канадский паспорт сдать обратно не забыл?
0
0
0
Ответ Machine Head
К чему эти тупые вбросы от ска ? Это же бред полный . У кого-то лампочку сорвало . То письма пишут с жалобой , тут же агент благодарит президента . Вы что идиоты ? Думаете , что нашему Президенту заняться нечем , чтобы вашей чепухой заниматься ? Это же полный идиотизм. Явно у кого -то обострение зимнее.
Да, ему реально заняться нечем, учитывая куда он ведет страну
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий