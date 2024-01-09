СКА о паспорте РФ Лайпсика: «Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Поздравляем новоиспеченного гражданина России!»

СКА поздравил Брендана Лайпсика с вручением ему гражданства РФ.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«💥Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему , но уже с российским паспортом! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺

Поздравляем новоиспеченного гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем еще больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» – сказано в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

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