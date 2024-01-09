СКА о паспорте РФ Лайпсика: «Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Поздравляем новоиспеченного гражданина России!»
СКА поздравил Брендана Лайпсика с вручением ему гражданства РФ.
Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
«💥Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему Брендан Лайпсик, но уже с российским паспортом! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺
Поздравляем новоиспеченного гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем еще больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» – сказано в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.
Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров