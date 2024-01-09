СКА о паспорте РФ Лайпсика: «Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Поздравляем новоиспеченного гражданина России!»

Теги СКА КХЛ Брендан Лайпсик натурализация Хоккей

СКА поздравил Брендана Лайпсика с вручением ему гражданства РФ.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«💥Борис Лайпсиков? Бронислав Лапкин? Богдан Липовецкий? Нет, по-прежнему Брендан Лайпсик, но уже с российским паспортом! 🇷🇺 🇷🇺 🇷🇺

Поздравляем новоиспеченного гражданина Российской Федерации с важным событием и желаем еще больших успехов на льду и за его пределами в новом статусе!» – сказано в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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18 комментариев
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Указ президента об отмене гола в овертайме с Магниткой будет?
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Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Указ президента об отмене гола в овертайме с Магниткой будет?
Царь уже посмотрел спорный момент и вынес вердикт: "Хороший гол". Попросил по пустякам больше не беспокоить, разве что в подъездах у ветеранов СКА Обама срать начнёт, только тогда.
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В сборную Канады у Лайпсика шансов нет вообще, за сборную России, покатается , покажет класс в игре со сборными Казахстана, Белоруссии...
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Беня Лайпсенберг
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Кринж
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Роман - в честь легенды
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Лифшиц, не?
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Следующим Хмелевский заберите,пусть ветераны СКА Путину пока напишут,глядишь в плей оф уже у них играть будет.
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Даже в хоккее евреи вне очереди гражданство получают! Поздравляю скэ, надеюсь поможет в вылете в первом же раунде плова)
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Брендан Лайпсих
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СКА Кринжиков?
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Контракт закончится со СКА и Брендан вернётся в юсэй или Канаду. Для чего эти дифирамбы?
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Ответ Мистер Уайт
Царь уже посмотрел спорный момент и вынес вердикт: "Хороший гол". Попросил по пустякам больше не беспокоить, разве что в подъездах у ветеранов СКА Обама срать начнёт, только тогда.
спасибо, очень информативно)
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Судя по уровню юмора сообщение писал лично Ротенберг
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Простопсих
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Богдан Лисевский. И Саша Бортич в роли паспорта.
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Бороман. Ту все от легенды ленинградской тики-таки.
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Страна гуляет
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