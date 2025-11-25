Нурисламов о развитии хоккея в Индонезии: «Можем кататься только в торговом центре. После 22 часов туман такой густой, что вообще ничего не видно. Есть идея строить каток на Бали»

Евгений Нурисламов рассказал о развитии хоккейной инфраструктуры в Индонезии.

Главный тренер сборной Индонезии Евгений Нурисламов рассказал о развитии в стране хоккейной инфраструктуры.

– Посол России в Индонезии рассказал нам, что сейчас в Джакарте строится ледовая арена. Насколько важно местным хоккеистам иметь отдельную ледовую арену, а не каток в торговом центре, где я общаюсь сейчас с вами?

– Это самое важное. Посмотрите на качество льда здесь. Вы видите, что даже утром над катком туман. После 22 часов, когда закрывается торговый центр, выключают кондиционеры, и туман такой густой, что вообще ничего не видно на льду. Вчера вечером на тренировке была такая ситуация как раз.

Поэтому, повторюсь, что отдельная арена с хорошим льдом очень важна для развития, потому что все будет сконцентрировано на развитии хоккея. В торговом же центре все более сконцентрировано на заработке денег. Во главе угла стоит массовое катание на коньках, а для тренировок лед выделяют по остаточному принципу. Нам приходится покупать отдельный лед для сборной на деньги, которые выделяют спонсоры.

– Каток в этом торговом центре – это единственное место, где сборная Индонезии может проводить домашние матчи?

– Только здесь и больше нигде. Это единственный каток, на котором мы можем кататься.

– В нетуристической Джакарте очень мало людей, знающих, что такое хоккей. Но если бы каток был на Бали, где очень много приезжих из Европы и Америки, то и поклонников хоккея было бы в разы больше, наверно. Что скажете?

– На 100% согласен. Есть такая идея – строить каток именно на Бали. Но проблема в том, что большинство на Бали – это туристы. Но там живут русские ребята, которые играют в хоккей, и я их хорошо знаю. Но на этот остров люди приезжают и уезжают, а тех, кто там постоянно живет и умеет играть в хоккей, очень мало.

Поэтому если думать о развитии хоккея в стране в целом, то Бали точно не является приоритетом. Наверно, речь должна идти о Сурабае, где большие города – там следует в первую очередь строить катки, – сказал Нурисламов.

Отметим, что сборная Индонезии на чемпионатах мира по хоккею выступает в 4-м дивизионе – последнем по рангу. На турнире, проходившем в апреле в Ереване, команда заняла 4-е место среди 6 команд.