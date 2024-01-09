Ротенберг о паспорте РФ Лайпсика: «Инициатива шла от него. Он этого очень хотел и даже переживал, что так долго нет решения»

Брендан Лайпсик переживал из-за того, что ему долго не давали паспорт РФ.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Как Брендан Лайпсик отреагировал на то, что ему дали российское гражданство?

– Он этого очень хотел. Для него это очень важный шаг. Понятно, что мы в клубе ему помогали. Но изначально инициатива шла как раз от Лайпсика. Он нам сразу сказал: «Я хочу стать гражданином России».

Ему очень нравится наша страна. Он очень любит нашу культуру, чувствует себя отлично в России. Его все устраивает.

Брендан даже переживал, что так долго по нему не принимают решение. Хотя понятно, что это серьезный шаг, нужно соблюсти много формальностей при получении российского гражданства.

И вот это случилось! Теперь решение принято. Мы думаем, что Лайпсик получит важнейшие эмоции перед главными играми сезона, – сказал главный тренер .

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