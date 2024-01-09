Ротенберг о паспорте РФ Лайпсика: «Инициатива шла от него. Он этого очень хотел и даже переживал, что так долго нет решения»
Брендан Лайпсик переживал из-за того, что ему долго не давали паспорт РФ.
Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
– Как Брендан Лайпсик отреагировал на то, что ему дали российское гражданство?
– Он этого очень хотел. Для него это очень важный шаг. Понятно, что мы в клубе ему помогали. Но изначально инициатива шла как раз от Лайпсика. Он нам сразу сказал: «Я хочу стать гражданином России».
Ему очень нравится наша страна. Он очень любит нашу культуру, чувствует себя отлично в России. Его все устраивает.
Брендан даже переживал, что так долго по нему не принимают решение. Хотя понятно, что это серьезный шаг, нужно соблюсти много формальностей при получении российского гражданства.
И вот это случилось! Теперь решение принято. Мы думаем, что Лайпсик получит важнейшие эмоции перед главными играми сезона, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.
Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров
Ротенберг о лимите на легионеров: «Наши ребята должны играть. Это же классно, что мы увидели столько молодых звезд. Наша задача – оставлять их в России»
За 2 недели задачи резко поменялись