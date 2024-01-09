Ротенберг о паспорте РФ Лайпсика: «Инициатива шла от него. Он этого очень хотел и даже переживал, что так долго нет решения»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик натурализация Матч ТВ Хоккей

Брендан Лайпсик переживал из-за того, что ему долго не давали паспорт РФ.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Как Брендан Лайпсик отреагировал на то, что ему дали российское гражданство?

– Он этого очень хотел. Для него это очень важный шаг. Понятно, что мы в клубе ему помогали. Но изначально инициатива шла как раз от Лайпсика. Он нам сразу сказал: «Я хочу стать гражданином России».

Ему очень нравится наша страна. Он очень любит нашу культуру, чувствует себя отлично в России. Его все устраивает.

Брендан даже переживал, что так долго по нему не принимают решение. Хотя понятно, что это серьезный шаг, нужно соблюсти много формальностей при получении российского гражданства.

И вот это случилось! Теперь решение принято. Мы думаем, что Лайпсик получит важнейшие эмоции перед главными играми сезона, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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5 комментариев
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Чот представил прям Депардье, Монсона и Роя Джонсона не спящих по ночам, пьющих успокоительное с мыслью когда же дадут паспорт РФ)))
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Интересно, Роман Борисович отказался от финского и британского гражданства ? Или тоже любит культуру и театры этих стран .
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щас бартез разделает тебя как бог черепаху! а мы за его творчество понаставим ему плюсиков 👏
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Еще непонятно чьё это усиление. Надоест он Ромуське-симпапуське и откажутся от него. А там Elijah Sparrow приедет вновь покорять КХЛ и возьмёт его себе
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m.sports.ru/hockey/1115735153-rotenberg-o-limite-na-legionerov-nashi-rebyata-dolzhny-igrat-eto-zhe-k.html
Ротенберг о лимите на легионеров: «Наши ребята должны играть. Это же классно, что мы увидели столько молодых звезд. Наша задача – оставлять их в России»
За 2 недели задачи резко поменялись
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