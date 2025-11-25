«Сибирь» обменяет Ткачева в «Торпедо» на Михаила Абрамова («Чемпионат»)
«Сибирь» обменяет Владимира Ткачева в «Торпедо» на Михаила Абрамова.
«Сибирь» обменяет форварда Владимира Ткачева в «Торпедо» на нападающего Михаила Абрамова, как утверждает «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 32-летний Ткачев провел 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 10». Игрок пополнил состав новосибирского клуба в межсезонье.
24-летний Абрамов провел 17 матчей, в которых набрал 7 (5+2) баллов с показателем полезности «-7».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости