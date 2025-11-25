«Сибирь» обменяет Ткачева в «Торпедо» на Михаила Абрамова («Чемпионат»)

«Сибирь» обменяет Владимира Ткачева в «Торпедо» на Михаила Абрамова.

«Сибирь » обменяет форварда Владимира Ткачева в «Торпедо » на нападающего Михаила Абрамова , как утверждает «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 32-летний Ткачев провел 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 13 (5+8) очков при полезности «минус 10». Игрок пополнил состав новосибирского клуба в межсезонье.

24-летний Абрамов провел 17 матчей, в которых набрал 7 (5+2) баллов с показателем полезности «-7».