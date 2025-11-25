Гарднер о ЦСКА после 1:4 от СКА: «Нужно последовательно играть в свою игру, тогда все наладится. Но пока что этого не происходит»

Ретт Гарднер: ЦСКА нужно последовательно играть в свою игру, тогда все наладится.

Форвард ЦСКА Ретт Гарднер высказался о поражении команды от СКА (1:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Московские армейцы идут на 9-м месте в таблице Восточной конференции с 29 очками в 30 играх.

«Что ж, это было достаточно тяжелое поражение. Мы поплатились за свои ошибки, которые нам следует исправить. Конечно, мы понимали, что игры со СКА всегда очень важны. Знали, что сейчас наши команды приходятся друг другу соседями по турнирной таблице.

В общем, было много причин считать эту игру важной. К сожалению, нам не удалось добиться желаемого результата.

Нам нужно последовательно играть в свою игру. Если мы будем это делать, у нас все наладится. Но пока что этого не происходит», – сказал канадский нападающий, на счету которого 8 (1+7) очков в 30 играх.

