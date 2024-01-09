Роман Ротенберг: «Супруга Лайпсика – актриса, училась по системе Станиславского. В семье Брендана очень любят нашу культуру, уважают страну, глубоко понимают, как мы живем в России»

Роман Ротенберг рассказал о связи семьи Брендана Лайпсика с русской культурой.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Какая ценность Лайпсика для СКА?

– Это хоккеист высокого уровня. Он провел огромное количество матчей в НХЛ. Подходит под нашу систему игры, вносит свой вклад в общее дело. Набирает кондиции после травмы, будет добавлять от матча к матчу.

Креативный игрок, а это нужно в хоккее. Уже знает наши требования и постоянно улучшает свой уровень. Это видно, а получение гражданства даст ему дополнительные эмоции для яркой игры.

– Брендан не спрашивал совета в клубе, как ему купить квартиру в Санкт‑Петербурге? Не решил ли он бросить якорь в нашей стране?

– Это все обсуждается. Мы обязательно поможем своим хоккеистам в быту. Но сейчас мы сконцентрированы все‑таки на игре.

А вообще у Лайпсика большая семья, там очень любят нашу культуру. Родители постоянно приезжают в Санкт‑Петербург. Супруга – актриса, снимается в Канаде. Но училась она по системе Станиславского! А для этого нужно проникнуться русской культурой. Чтобы тебе не сказали однажды: «Не верю!»

Но тут все натурально, без фальши. Очень серьезное уважение к нашей стране. Глубокое понимание того, как мы живем в России.

Любят нашу культуру, кухню, традиции. Семья замечательная, и постоянно поддерживают. Все очень рады, что Лайпсик стал россиянином, и это очень интересная история, – сказал главный тренер .

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