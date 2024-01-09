Роман Ротенберг: «Супруга Лайпсика – актриса, училась по системе Станиславского. В семье Брендана очень любят нашу культуру, уважают страну, глубоко понимают, как мы живем в России»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Брендан Лайпсик натурализация Матч ТВ кино Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о связи семьи Брендана Лайпсика с русской культурой.

Сегодня 29-летний канадский форвард СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

– Какая ценность Лайпсика для СКА?

– Это хоккеист высокого уровня. Он провел огромное количество матчей в НХЛ. Подходит под нашу систему игры, вносит свой вклад в общее дело. Набирает кондиции после травмы, будет добавлять от матча к матчу.

Креативный игрок, а это нужно в хоккее. Уже знает наши требования и постоянно улучшает свой уровень. Это видно, а получение гражданства даст ему дополнительные эмоции для яркой игры.

– Брендан не спрашивал совета в клубе, как ему купить квартиру в Санкт‑Петербурге? Не решил ли он бросить якорь в нашей стране?

– Это все обсуждается. Мы обязательно поможем своим хоккеистам в быту. Но сейчас мы сконцентрированы все‑таки на игре.

А вообще у Лайпсика большая семья, там очень любят нашу культуру. Родители постоянно приезжают в Санкт‑Петербург. Супруга – актриса, снимается в Канаде. Но училась она по системе Станиславского! А для этого нужно проникнуться русской культурой. Чтобы тебе не сказали однажды: «Не верю!»

Но тут все натурально, без фальши. Очень серьезное уважение к нашей стране. Глубокое понимание того, как мы живем в России.

Любят нашу культуру, кухню, традиции. Семья замечательная, и Брендана постоянно поддерживают. Все очень рады, что Лайпсик стал россиянином, и это очень интересная история, – сказал главный тренер СКА Ротенберг.

Канадец из СКА написал письмо Путину – хочет стать русским. Это поможет клубу с лимитом на легионеров

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14 комментариев
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Какой же винегрет у него в голове 🤦‍♂️
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Я учился по теоремам Лагранжа.
Можно мне за это дать французское гражданство?
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Училась по СИСТЕМЕ!
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Ответ Lanc
Я учился по теоремам Лагранжа. Можно мне за это дать французское гражданство?
А законы Ньютона тебе, что, #### coбaчий?
Британское получишь, другого не проси)))
+8
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Уже до жён хоккеистов докопался. Совсем бредит.
+6
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+6
Даже слепому видно, что идет "подгон" состава под требования лимита, но не врать он не мог..
+5
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+5
Еще в прошлом сезоне Роман Борисович на всех углах не уставал повторять :»Мы играем своими». Он каждый раз так горделиво об этом говорил. Куда это все делось в этом сезоне? Или это слово «мужика» слово дал и слово забрал . Или это было пустое бахвальство ?
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Да он вообще воспитанник Ленинградского хоккея!
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Глубокое понимание того, как мы живем в России.
Смешно, я не понимаю как и зачем живем, а эти уже все знают, хотя я всю страну объездил, а они ее видят из автобуса клубного. тьфу. хотя этот тип говорил про свою жизнь..тьфу еще раз...
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Что необходимо отметить - в КХЛ у игроков нет жирных и темнокожих жен. И в этом лига конечно ушла далеко вперед от НХЛ.
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Лайпсик отвечает
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Я езжу на БМВ, дайте мне паспорт Германии!
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Сдается мне, что ни хрена Лайпсик не понимает.
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Ответ serenada
А законы Ньютона тебе, что, #### coбaчий? Британское получишь, другого не проси)))
Повеселили, чертяки 😁
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