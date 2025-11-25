Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» после четверти сезона по версии сайта НХЛ. Моррисси – 2-й, Шефер – 6-й, Сергачев получил 1 голос

Кэйл Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» после четверти сезона НХЛ.

Кэйл Макар из «Колорадо » – главный претендент на приз лучшему защитнику сезона НХЛ по версии сайта лиги.

В голосовании для определения фаворитов на «Норрис Трофи» по итогам четверти сезона приняли участие 16 экспертов. Каждый из них называл пятерку претендентов, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Макар получил все 16 первых мест, набрав 80 баллов. В 22 играх в текущем сезоне он набрал 29 (9+20) очков при полезности «+22», 10 минутах штрафа и среднем времени на льду 25:35.

В топ-3 также вошли Джош Моррисси («Виннипег», 46 баллов) и Миро Хейсканен («Даллас », 30).

Четвертое место занял капитан «Ванкувера» Куинн Хьюз (29), пятое – Зак Веренски («Коламбус», 21).

Менее 10 баллов набрали Мэттью Шефер («Айлендерс», 9), Адам Фокс («Рейнджерс», 7), Чарли Макэвой («Бостон», 6), Лэйн Хатсон («Монреаль», 4), Джейк Труба («Анахайм», 4), Эрик Карлссон («Питтсбург», 2), Михаил Сергачев («Юта», 1) и Шимон Немец («Нью-Джерси», 1).