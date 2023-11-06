Мессье об «Эдмонтоне», Макдэвиде и Драйзайтле: «Два лучших хоккеиста мира не выиграют сами по себе. «Ойлерс» нужно много работать, чтобы была возможность превзойти «Вегас» в 7 матчах»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Марк Мессье Вегас Ник Кипреос Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Бывший капитан «Эдмонтона» Марк Мессье раскритиковал «Ойлерс».

Команда из Альберты выиграла всего два матча на стартовом отрезке чемпионата НХЛ и обосновалась в подвале турнирной таблицы.

«Когда у вас в команде два лучших в мире хоккеиста (Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль – примечание Sports.ru), ожидания высоки. Но два лучших игрока в мире не могут побеждать сами по себе, к  сожалению.

Если не погружаться полностью в процесс, который ведет к победе, то ваши шансы станут нулевыми. В настоящий момент я не вижу, чтобы «Ойлерс» играли в обороне с той настойчивостью, которая требуется и которую стоило ожидать от команды, все лето утверждавшей, будто она усвоила все свои уроки.

Я просто не вижу этого. Перед воротами недостает конкурентоспособности и борьбы, оборона упускает шайбы и утрачивает позиции.

«Эдмонтону» предстоит проделать большой объем работы, чтобы получить возможность превзойти команду вроде «Вегаса» в семиматчевой серии. В настоящий момент я этого не вижу, но, возможно, они внесут какие-то изменения по ходу, и отношение станет иным», – сказал 62-летний Мессье в интервью журналисту Sportsnet Нику Кипреосу.

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13 комментариев

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Владимир Самсонов
Ответ Экстерминатус
Драйзайтль, что ли, второй лучший?🤣
Драйзайтль очень хорош
+3
0
+3
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Экстерминатус
Драйзайтль, что ли, второй лучший?🤣
+7
-6
+1
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ARAMIS777
Всё по делу Марк сказал.
+2
-1
+1
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Кино Музыка
Мне кажется, они сломались. Слишком плохая защита.
+1
0
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Тима Баярыстан
Ответ Maxim Shumov
Так у них для ПО и нападение как будто слабоватое, эти двои могут выиграть в соло пару матчей в серии, но не все 16 по пути к кубку. Оборона - да, ужасная
там и вратари тоже не самая элита и топ 9 такое себе
+1
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Maxim Shumov
“Обосновались в подвале турнирной таблицы» )))
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Maxim Shumov
Так у них для ПО и нападение как будто слабоватое, эти двои могут выиграть в соло пару матчей в серии, но не все 16 по пути к кубку. Оборона - да, ужасная
0
0
0
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Dottore
Трудно не согласиться с Мессье
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sd4fmwrvz8
Почти в каждой команде есть лучшие хоккеисты мира 😁и как тут выигрывать то если командной игры нет
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and-ratnik
По Маку вопросов нет, думаю, практически все согласятся. Но по второму номеру))) Хотя у Месье - это его мнение.
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Михаил Майоров
Ответ sd4fmwrvz8
Почти в каждой команде есть лучшие хоккеисты мира 😁и как тут выигрывать то если командной игры нет
Ойлерз, Торонто, Тампа, НЙР, Бостон, Колорадо. Я 6 насчитал только
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and-ratnik
Ответ Михаил Майоров
Ойлерз, Торонто, Тампа, НЙР, Бостон, Колорадо. Я 6 насчитал только
А Вашингтон с Питтсбургом)
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Михаил Майоров
Ответ and-ratnik
А Вашингтон с Питтсбургом)
А Вашингтон с Питтсбургом уже нет :) их эпоха прошла
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