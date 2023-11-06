Мессье об «Эдмонтоне», Макдэвиде и Драйзайтле: «Два лучших хоккеиста мира не выиграют сами по себе. «Ойлерс» нужно много работать, чтобы была возможность превзойти «Вегас» в 7 матчах»
Бывший капитан «Эдмонтона» Марк Мессье раскритиковал «Ойлерс».
Команда из Альберты выиграла всего два матча на стартовом отрезке чемпионата НХЛ и обосновалась в подвале турнирной таблицы.
«Когда у вас в команде два лучших в мире хоккеиста (Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль – примечание Sports.ru), ожидания высоки. Но два лучших игрока в мире не могут побеждать сами по себе, к сожалению.
Если не погружаться полностью в процесс, который ведет к победе, то ваши шансы станут нулевыми. В настоящий момент я не вижу, чтобы «Ойлерс» играли в обороне с той настойчивостью, которая требуется и которую стоило ожидать от команды, все лето утверждавшей, будто она усвоила все свои уроки.
Я просто не вижу этого. Перед воротами недостает конкурентоспособности и борьбы, оборона упускает шайбы и утрачивает позиции.
«Эдмонтону» предстоит проделать большой объем работы, чтобы получить возможность превзойти команду вроде «Вегаса» в семиматчевой серии. В настоящий момент я этого не вижу, но, возможно, они внесут какие-то изменения по ходу, и отношение станет иным», – сказал 62-летний Мессье в интервью журналисту Sportsnet Нику Кипреосу.
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