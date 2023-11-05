«Эдмонтон» опустился на предпоследнее место в таблице Запада. У клуба 8 поражений в 10 играх сезона

Теги Калгари Эдмонтон НХЛ Джей Вудкрофт Хоккей

«Эдмонтон» опустился на предпоследнее место в таблице Запада НХЛ.

Команда тренера Джея Вудкрофта потерпела восемь поражений в десяти матчах текущего сезона.

После победы «Калгари» в матче с «Сиэтлом» (6:3) «Ойлерс» опустились на 15-е место в таблице Запада и 7-е – в Тихоокеанском дивизионе НХЛ.

В общей таблице лиги клуб идет на 31-м месте с 5 очками в 10 играх. Последнее место занимает «Сан-Хосе» с 1 баллом в 11 играх.

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4 комментария

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Fanático
Сан-Хосе их хлопнет 9 числа
+13
-3
+10
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ReneHoseman
А они готовились к сезону? Сами что говорят?
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