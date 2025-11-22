Так достиг отметки 400 очков в НХЛ. Форвард «Баффало» провел 557 матчей в регулярках

Алекс Так набрал 400-е очко в НХЛ.

Нападающий «Баффало » Алекс Так достиг отметки 400 очков в НХЛ .

Форвард сделал 4 передачи в игре против «Чикаго» (9:3).

Всего на его счету теперь 402 (174+228) балла в 557 играх в регулярных чемпионатах НХЛ.

В нынешнем сезоне Так набрал 20 (7+13) баллов в 21 матче.