Михайлов об Овечкине: «У любого хоккеиста бывает полоса неудач. Теперь все изменилось, он постоянно забивает. Александр по-прежнему лидер «Вашингтона», это даже не обсуждается»

Борис Михайлов: Овечкин по-прежнему лидер «Вашингтона», это даже не обсуждается.

Борис Михайлов высказался об игре капитана «Вашингтона » Александра Овечкина .

40-летний россиянин сделал хет-трик в матче с «Монреалем» (8:4), обновив свой рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (907).

«Александр Овечкин и раньше играл неплохо, но у любого хоккеиста бывает полоса неудач, когда шайба по разным причинам не идет в ворота.

Считайте, что начало сезона у него было просто неудачным, а теперь все изменилось и он постоянно забивает. Хочу пожелать ему продолжать в таком же стиле и дальше. У меня нет никаких сомнений, что Александр по-прежнему является лидером команды. И это даже не обсуждается.



Самое главное – чтобы Овечкин смог избежать серьезных травм», – сказал двукратный олимпийский чемпион.