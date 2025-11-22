Сергей Артемьев: «Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера»
Сергей Артемьев положительно относится к возвращению пива на стадионы.
Нападающий московского «Динамо» Сергей Артемьев отметил, что положительно относится к возможному возвращению пива на арены.
«Я положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера. Играть будет приятнее: больше людей будут поддерживать. Приятно видеть много фанатов на трибунах.
Что касается Fan ID, не очень хорошо знаю, что это такое, поэтому не могу ничего сказать о его возможном введении на хоккейные матчи», – сказал Артемьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости