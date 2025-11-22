  • Спортс
Сергей Артемьев: «Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера»

Сергей Артемьев положительно относится к возвращению пива на стадионы.

Нападающий московского «Динамо» Сергей Артемьев отметил, что положительно относится к возможному возвращению пива на арены.

«Я положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера. Играть будет приятнее: больше людей будут поддерживать. Приятно видеть много фанатов на трибунах.

Что касается Fan ID, не очень хорошо знаю, что это такое, поэтому не могу ничего сказать о его возможном введении на хоккейные матчи», – сказал Артемьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
Fan ID
logoСергей Артемьев
алкоголь и спорт
болельщики
logoКХЛ
logoДинамо Москва
