Сергей Артемьев: «Положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера»

Сергей Артемьев положительно относится к возвращению пива на стадионы.

Нападающий московского «Динамо » Сергей Артемьев отметил, что положительно относится к возможному возвращению пива на арены.

«Я положительно отношусь к возвращению пива на стадионы. Будет больше болельщиков, лучше атмосфера. Играть будет приятнее: больше людей будут поддерживать. Приятно видеть много фанатов на трибунах.

Что касается Fan ID, не очень хорошо знаю, что это такое, поэтому не могу ничего сказать о его возможном введении на хоккейные матчи», – сказал Артемьев.