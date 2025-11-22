Рассказов о шансах «Сибири» попасть в плей-офф: «Впереди 40 игр в регулярном чемпионате. Еще все что угодно может случиться»

Кирилл Рассказов высказался о прерванной серии из 13 поражений.

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов высказался о том, что команда прервала серию поражений.

В четверг «Сибирь» в серии буллитов обыграла московское «Динамо» со счетом 4:3. Команда прервала серию из 13 поражений подряд.

«Сибирь» идет на 11-м месте на Востоке с 19 баллами в 28 играх.

– За счет чего смогли прервать серию поражений по итогам выезда к «Динамо»?

– За счет самоотверженности, командных действий. Несмотря ни на что, играли свою игру, о которой перед матчем договаривались. Конечно, неприятно было пропускать гол за три секунды до конца основного времени и упускать победу. Но другого пути у нас не было – только побеждать.

Поэтому здорово, что все-таки смогли победить по итогам серии буллитов.

– Что поменялось в тактике и тренировочном процессе за полторы недели, прошедшие после смены главного тренера?

– Немного изменились детали, построение, давление на чужие ворота. Очень важно побеждать дальше. Мы очень много задолжали болельщикам, поэтому будем идти от игры к игре и пытаться добывать победы.

– Верите, что «Сибирь» еще может попасть в плей-офф?

– Впереди 40 игр в регулярном чемпионате. И отставание от зоны плей-офф шесть очков – такое можно отыграть. Еще все что угодно может случиться.

– Ощущаете, что в последних матчах игра команды улучшается? Поможет это выдать победную серию и приблизиться к конкурентам?

– У нас очень хорошая команда во всех смыслах. У нас был и есть очень сложный путь, который мы обязательно преодолеем.

– Есть объяснение, в связи с чем у «Сибири» случилась эта длинная серия поражений?

– Даже не хочется вдаваться в подробности. Хочется шагнуть вперед и начинать другую серию. То, что было, уже история. К сожалению, плохая. Надеюсь, что дальше будет хорошая история, – сказал Рассказов.